Brevetto Molino Casillo,germe di grano torna protagonista farine

Il germe di grano è la parte più nobile e preziosa del chicco, elemento essenziale, perché ricco di proteine vegetali e di fibra, da cui nasce e si sviluppa la nuova pianta. Un tempo scartato nella fase di produzione delle farine è tornato protagonista con Molino Casillo, azienda pugliese leader a livello internazionale nella lavorazione e distribuzione del grano. Grazie a tre processi brevettati dalla divisione ricerca e sviluppo dell'azienda e alla macinazione a cilindro, Molino Casillo è oggi in grado di conservare inalterate le proprietà del germe di grano.

Dopo la trasformazione in olio, questo viene nuovamente addizionato alla farina per dare vita alla linea super premium "Origine". Con questo metodo produttivo gli elementi e le sostanze nutritive del germe di grano - proteine non glutiniche, oli essenziali e sostanze antiossidanti - sono mantenute nelle farine, perfette per la produzione dei lievitati di alta qualità della tradizione italiana. Farine sostenibili, frutto di un processo di economia circolare, che allunga la shelf life del prodotto e porta intatte le caratteristiche di un grano di qualità sulle tavole dei consumatori, con indubbi vantaggi dal punto di vista organolettico e del benessere metabolico.

Molino Casillo - undicesimo gruppo industriale italiano fondato nel 1958 da Vincenzo Casillo a Corato (Bari) - ha registrato un fatturato consolidato di 2.3 miliardi di euro nel 2023. Trader mondiale di grano duro, con una quota di circa il 70% del mercato, conta su 15 impianti di molitura in Italia. Il gruppo opera nel settore del retail e ha attività nel real estate, nella produzione di energia rinnovabile e nella logistica.



