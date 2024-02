Auto si ribalta sulla provinciale,muore un 77enne nel Brindisino

Un uomo di 77 anni è morto in un incidente stradale che si è verificato tra Francavilla Fontana e Villa Castelli, nel Brindisino. L'uomo era a bordo di una Ford Fiesta che per cause in via d'accertamento dei carabinieri si è ribalta. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco ed i sanitari del 118: vano è stato ogni tentativo dei sanitari di rianimare l'uomo. Le forze dell'ordine per eseguire rilievi hanno chiuso al traffico il tratto di strada interessato dal sinistro. Da venerdì ad oggi ci sono state quattro vittime in provincia di Brindisi in seguito ad incidenti stradali.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA