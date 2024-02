Al via a Bari le competizioni regionali di robotica a scuola

Si terrà i prossimi 7 e 8 marzo della quinta edizione delle competizioni regionali di robotica, in programma a Bari nell'auditorium dell'istituto comprensivo Japigia 1-Verga, scuola capofila della rete regionale Robocup junior academy per la Puglia. Decine di alunni delle scuole primarie e secondarie di primo e secondo grado cercheranno di qualificarsi ai campionati nazionali di robotica. L'iniziativa è stata presentata questa mattina nella sede del Comune di Bari.

Presenti, fra gli altri, l'assessora comunale alle Politiche giovanili Paola Romano, il docente di Automatica al Politecnico di Bari, Paolo Lino, e la dirigete scolastica dell'istituto comprensivo Japigia 1-Verga, Patrizia Rossini.

Le gare si svolgeranno, in particolare, a partire dalle 9 dell'8 marzo con tre appuntamenti: Robottando, con esibizioni di squadre non competitive aperte anche ai bimbi di scuola dell'infanzia (sette squadre); gare competitive on stage (sette squadre); gare competitive rescue line (17 squadre).

"E' importante promuovere l'insegnamento di queste materie già nei primi anni di scuola - ha detto Lino, giudice delle gare -. Oltre allo stimolo delle capacità Stem, che riguardano programmazione e matematica, vengono incentivate capacità come problem solving, lavoro di gruppo e cooperazione". La dirigente Rossini ha evidenziato che "quello che noi facciamo normalmente è la robotica educativa con una didattica quotidiana dai tre anni ai 14 anni. Utilizzano la robotica per imparare a scrivere, per studiare matematica ma anche geografia.

E poi c'è l'aspetto ludico, rappresentato dalle gare". "La robotica - ha ricordato Romano - è uno strumento per stare insieme, per imparare a programmare, a lavorare in comunità e non aver paura degli errori. Perché in robotica l'errore è qualcosa di positivo, da cui imparare".



