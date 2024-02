Piogge nel Brindisino, crolla la facciata di una casa disabitata

Parte di una facciata di un antico immobile disabitato in centro a Fasano è crollata nelle scorse ore a causa delle abbondanti piogge. Sul posto per gli accertamenti sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, ed è stata disposta la chiusura al traffico dell'area in via Roma dove si è verificato il cedimento. Il comune di Fasano ha emesso, "con carattere d'urgenza", un'ordinanza per la messa in sicurezza dell'immobile che è di proprietà di una famiglia.

Inoltre nel pomeriggio, sempre a Fasano, si è allagato il sottovia della stazione ferroviaria, e ne è stata disposta la chiusura temporanea.



