Incidente stradale nel Brindisino, due morti e un ferito

Due persone sono morte, e una terza è rimasta ferita, in un incidente stradale sulla provinciale Mesagne-Torre Santa Susanna, nel Brindisino. Due le auto coinvolte che si sarebbero scontrate frontalmente. La persona ferita è stata trasferita in codice rosso in ospedale. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco. Gli agenti della polizia locale stanno eseguendo i rilievi. Sul posto ci sono anche carabinieri e agenti della polizia.



Le vittime sono un 20enne della provincia di Taranto e una 18enne del Brindisino: viaggiavano entrambe a bordo di una Fiat Grande Punto che si è scontrata con una Bmw guidata dal 32enne che è rimasto ferito e che è stato portato all'ospedale Perrino di Brindisi. Dopo l'impatto la Fiat è finita accartocciata in un uliveto. Il tratto interessato dall'incidente sulla provinciale è attualmente chiuso al traffico.



