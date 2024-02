Un 50enne è rimasto ferito la scorsa notte in un incendio divampato nel suo appartamento al primo piano di un palazzo a Cerignola, nel Foggiano. L'uomo ha riportato alcune ferite al volto ed è stato trasportato in ospedale. Non è in pericolo di vita. L'incendio - spento dai vigili del fuoco - sarebbe divampato per cause accidentali ma sono in corso accertamenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA