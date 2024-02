Un 20enne è stato aggredito verso la mezzanotte di ieri nel centro di San Marco in Lamis, nel Foggiano: a quanto si apprende due giovani lo avrebbero picchiato con dei bastoni.

Sull'accaduto indagano i carabinieri. Il 20enne è stato medicato in ospedale e le sue condizioni non sarebbero gravi.





