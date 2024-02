Atto vandalico nella scuola anti bullismo di Lecce

La polizia sta indagagando su un atto vandalico compiuto la scorsa notte nell'istituto tecnico-economico Costa a Lecce, noto per aver dato vita nel 2016 al movimento anti bullismo 'MaBasta', su iniziativa di un gruppo di studenti. Questa mattina nei cestini per la spazzatura delle aule e anche sul pavimento dell'istituto sono stati ritrovati escrementi. A lasciarli sarebbe stato qualcuno che si è introdotto forzando la porta d'ingresso della scuola.

Questa mattina la brutta sorpresa è stata trovata dai bidelli e la dirigente scolastica ha subito disposto la bonifica degli ambienti sospendendo le lezioni. Gli studenti non sono stati fatti entrare a scuola.



