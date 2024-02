Presidente Federazione antiracket, 'incentivare denunce'

"Stamattina siamo qui per inaugurare questa nuova associazione che entra a far parte della famiglia della Federazione delle associazioni antiracket e antiusura italiane (Fai). Dietro c'è tanto lavoro silenzioso per riuscire a mettere insieme operatori economici che hanno denunciato. La maggioranza di noi ha denunciato fenomeni di racket e usura, molti sono testimoni di giustizia come me e quindi mettiamo la nostra esperienza, quella dei nostri colleghi affinché si possano avere sempre più denunce". Lo ha detto Luigi Ferrucci, presidente nazionale della Fai a margine della presentazione della sede di Andria nata grazie a 14 imprenditori locali che fanno parte del gruppo costitutivo della associazione.

"Questa caratteristica - ha aggiunto - ricalca il nostro modo di fare che dura ormai da 34 anni perché la prima esperienza è nata nel 1990 a Capo di Orlando è un sistema che funziona, che ci dice che finora, e speriamo che continui così, nessuno di noi che ha denunciato, che fa parte di associazioni antiracket è mai stato toccato. È un metodo sul quale continuiamo a lavorare".



