Comunali Bari: Leccese, bene apertura Laforgia ma perso tempo

"Finalmente un segnale concreto verso la ricerca dell'unità. Non possiamo che essere contenti che Michele Laforgia abbia accettato il confronto, libero, aperto e democratico che coinvolge il popolo del centrosinistra sulla scelta della guida della coalizione. Questo confronto non può che chiamarsi primarie". Lo dichiara il candidato del Pd alle Comunali di Bari, Vito Leccese. "Resta il rammarico per il tempo perso - aggiunge - e per le frizioni create tra le parti. Come sempre ho fatto in queste settimane, mi rimetterò alle scelte del Partito democratico e delle forze che siedono al tavolo della coalizione, le uniche titolate a stabilire le regole della consultazione popolare. Quanto alle regole, io sono dell'idea che non ci sia nessuna ragione per cambiare lo strumento che da anni il centrosinistra utilizza e che questa non sia materia di cui si devono occupare i candidati".



