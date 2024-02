Comunali Bari, Emiliano 'bene Laforgia e Conte su sì a primarie'

"Apprezzo la decisione di Michele Laforgia di accettare le primarie proposte dal Pd e da me da sempre auspicate. Apprezzo anche la decisione di Giuseppe Conte di non ostacolare questo percorso democratico. Ma che siano primarie aperte a tutti per dar vita ad una festa di popolo che che elegga il nuovo sindaco di Bari. Le primarie infatti ci danno la certezza di vincere e chi parteciperà non indicherà solo un candidato, ma il sindaco che verrà eletto l'8 e il 9 giugno". Lo ha detto all'ANSA il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, commentando la decisione del candidato sindaco Michele Laforgia e poi del leader del M5S, Giuseppe Conte, di accettare il metodo delle primarie con il candidato del Pd, Vito Leccese, per la scelta del candidato del centrosinistra per le prossime comunali di giugno.



