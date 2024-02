Protesta trattori, notte in piazza a Barletta domani a Bari

Un presidio per ricordare che il settore agricolo "sta soffrendo". Un sit in nel cuore di Barletta dove sono parcheggiati mezzi su cui ci sono cartelli "con cui urliamo che la nostra dignità non è in vendita" e dove gli imprenditori agricoli passeranno le prossime ore, fino a domattina. "Si passa la notte qui, al freddo come segno di protesta per far vedere che non ci spaventa stare in strada per tutelare il nostro settore", spiega Ruggiero Tanzi, espressione del movimento Liberi agricoltori barlettani. Lui e i suoi colleghi si stanno preparando alla mobilitazione di domani che, a partire dalle quattro del mattino, partirà da Barletta per poi raggiungere Bari. "Con noi marceranno nel pieno rispetto della legalità anche gli agricoltori di San Ferdinando di Puglia e Trinitapoli - spiega -. Con circa 50 mezzi agricoli ed una partecipazione che pensiamo possa essere di oltre 400 agricoltori, andremo alla sede dell'assessorato Agricoltura Regione Puglia per essere ricevuti dal presidente Michele Emiliano".

"Il colloquio di domani sarà decisivo: non ci bastano i soliti vedremo, faremo. Vogliamo risposte chiare. E vogliamo che ognuno faccia sul serio la propria parte", sostiene Tanzi. "Con queste importazioni selvagge ci stanno massacrando e noi non riusciamo a vendere il nostro grano perché le quotazioni scendono di continuo", aggiunge Giuseppe Ardito che fa parte del movimento e arriva da Minervino. "Ci scusiamo per i non pochi disagi che saranno creati alla normale circolazione sulla statale 16 bis ma bisogna aiutare il comparto agricolo. Ai cittadini diciamo: aiutateci a salvare le nostre radici, storiche ed economiche", continua Tanzi. Il movimento fa anche sapere che "nessun partito politico, sigla sindacale e associazione di categoria del comparto agricolo è autorizzata a rappresentarci in nessuna sede istituzionale italiana ed europea". "L'unica voce che vogliano sia ascoltata è la nostra", concludono.



