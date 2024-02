Collaudatore morto su pista: domani l'autopsia, c'è un indagato

E' stato iscritto sul registro degli indagati il collaudatore della Porsche Panamera coinvolto nell'incidente mortale all'interno del centro prove di proprietà dela Porsche a Nardò (Lecce) costato ieri la vita al driver salentino Mattia Ottaviano, 36 anni di Tuglie, alla guida di una Ducati Panigale in fase di collaudo.

L'indagato è un uomo di 52 anni di Novoli. L'ipotesi di reato è omicidio colposo e omicidio stradale. Si tratta di un atto dovuto in vista del conferimento al medico legale Roberto Vaglio dell'esame autoptico, fissato per domani pomeriggio. L'incidente è avvenuto durante una sessione di prove. La Ducati Panigale sulla quale viaggiava Ottaviano, per cause in corso di accertamento, si è scontrata con la Porsche Panamera condotta dal 52enne.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA