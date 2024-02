Btm e BuyPuglia tornano alla Fiera del Levante di Bari

Formare, accogliere e far conoscere il territorio agli operatori turistici nazionali e internazionali. E poi, contemporaneamente, permettere loro di incontrare i buyer locali per innescare rapporti e processi virtuosi. Sono gli obiettivi di Buy Puglia e Btm che, per il secondo anno, si svolgeranno in contemporanea, dal 27 al 29 febbraio, alla Fiera del Levante di Bari. Con la prospettiva di fare del capoluogo pugliese il terzo polo fieristico nazionale in ambito turistico, dopo la Bit di Milano e la Ttg di Rimini.

I due eventi sono stati presentati questa mattina a Bari.

Presenti, fra gli altri, l'assessore alla Formazione della Regione Puglia Sebastiano Leo, il direttore dipartimento regionale del Turismo Aldo Patruno, il direttore generale di Pugliapromozione Luca Scandale e l'event manager di Btm Mary Rossi. Collegato da remoto l'assessore regionale al Turismo, Gianfranco Lopane.

BuyPuglia è un evento di commercializzazione del prodotto turistico pugliese che prevede l'arrivo di circa 70 buyers dal tutto il mondo che avranno l'occasione di incontrare 90 operatori turistici locali. Il 27 e 28 febbraio potranno partecipare al tour The travel experience, con sette itinerari lungo la regione.

Previsti anche momenti di formazione e di incontro, nell'ultimo giorno di manifestazione. Proprio il 29 sarà presente anche la ministra del Turismo, Daniela Santanché, protagonista di un panel in tarda mattinata. Quanto a Btm, la fiera internazionale dedicata al turismo quest'anno avrà un filo conduttore: il turismo adattivo, con focus particolari su cambiamenti climatici e nuove tecnologie.



