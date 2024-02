Sedicenne trovato morto a Lecce, ucciso da coctail di droghe

Il 16enne trovato morto per strada a Lecce, in via Duca d'Aosta, all'alba dell'8 novembre scorso, vicino alla sua bicicletta, è stato ucciso da un cocktail letale di droghe e sostanze psicotiche. E' quanto emerge dall'indagine tossicologica eseguita nel corso dell'autopsia su disposizione della Procura salentina. La conclusione dell'esame è stata depositata nelle scorse ore al magistrato inquirente, Maria Vallefuoco, che sul caso ha aperto un fascicolo a carico di ignoti per morte come conseguenza di altro reato. Il risultato dell'indagine tossicologica avrebbe messo in evidenza la presenza soprattutto di metadone, assunto insieme a sostanze psicotiche probabilmente con dell'alcol, la cui presenza non è stato però possibile accertare per il tempo passato tra il decesso e l'autopsia, eseguita solo dopo alcuni giorni. La pista della droga era emersa dalle dichiarazioni fatte ai carabinieri da alcuni degli amici con cui aveva festeggiato il compleanno in un locale.



