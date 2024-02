Facevano motocross nel Parco della Murgia, sanzionati

Tre ragazzi di circa 20 anni del Barese sono stati multati perché sorpresi alle porte del Parco dell'alta Murgia, in sella a moto da cross senza targa. A carico di ognuno di loro è stata elevata una sanzione pari a 300 euro mentre le moto sono state sottoposte a fermo amministrativo della durata di tre mesi. Il controllo fa parte delle attività di sorveglianza del Parco dell'alta Murgia svolte dai forestali a contrasto del motocross fuoripista che disturba la fauna e l'ambiente dell'area protetta. Nei prossimi giorni, specie nelle zone del parco ricadenti nei comuni di Andria, Minervino, Gravina in Puglia, Altamura e Santeramo in colle, i controlli saranno rafforzati.



