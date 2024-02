Torna a Bari la Med Marathon, una corsa per la salute

Sarà dedicata alla Francia la terza edizione della Bari Med Marathon, la corsa da 21 chilometri organizzata il prossimo 25 febbraio nel capoluogo pugliese e rivolta ai 22 Paesi del Mediterraneo. La manifestazione, organizzata da 'La fabrica di corsa' in partnership con la sezione Sanità di Confindustria Bari-Bat e con il sostegno del Comune di Bari, è stata presentata questa mattina. Presenti, fra gli altri, il sindaco Antonio Decaro, l'assessore comunale allo Sport Pietro Petruzzelli, il console onorario di Francia Stefano Romanazzi e la presidente de La fabrica di corsa Antonella Favale.

La manifestazione si svolgerà da venerdì a domenica prossimi con un ricco calendario di appuntamenti dedicati a prevenzione e promozione della salute. Si parte il 23 febbraio: grazie all'adesione della Med Marathon al charity program della Fondazione Umberto Veronesi, dalle 10 alle 18 sarà allestito un gazebo nella sala ex Tesoreria del Comune. Il giorno successivo è in programma la seconda Giornata della salute organizzata da Confindustria Bari-Bat: nella sala ex Tesoreria del Comune, dalle 10 alle 17, i cittadini potranno sottoporsi a screening gratuiti come Ecg, controllo dell'assetto lipidico, visite audiometriche, misurazione della pressione e test sui corretti stili di vita.

Domenica sarà dedicata alle gare alle quali sono iscritti atleti provenienti da 19 Paesi europei ed extraeuropei. La partenza è fissata alle 10 in piazza Libertà per la 21 chilometri competitiva e per la Factory run, la dieci chilometri competitiva e non competitiva per promuovere forme di welfare aziendale attraverso lo sport. Ci sarà anche la gara di inline skating (pattinaggio in linea): una 21 chilometri competitiva (con partenza alle 9.50 sempre da piazza Libertà) che porterà nel capoluogo 50 atleti provenienti da tutta Italia.



