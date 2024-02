Premio in memoria dell'avvocatessa di Trani Giustina Rocca

Un premio che intende affermare la parità di genere in ambito lavorativo. Un concorso che vuole premiare le donne che hanno scelto la legge come mestiere affinché possano avere come modello colei che riuscì a imporsi in ambito giuridico diventando un esempio. È il premio nazionale intitolato a Giustina Rocca, prima giurista italiana, originaria di Trani, e presentato questa mattina a Bari. Il premio, voluto dal Lions club della città assieme al Lions distretto 108AB Puglia e il Multidistrettuale 108 Italy, è patrocinato tra gli altri dal Consiglio nazionale forense, Regione Puglia e Provincia Bat.

Possono partecipare avvocatesse e praticanti avvocate con meno di 35 anni che potranno presentare elaborati su casi trattati e relativi a parità di genere o violenza sulle donne. A giudicarli sarà una commissione composta da docenti universitari, magistrati e avvocatesse: chi vincerà, potrà aggiudicarsi 3mila euro. La premiazione si terrà a Trani il prossimo 25 maggio. I premi in palio, tra cui anche abbonamento e testi giuridici, "costituiscono anche un incentivo per le più giovani per l'esercizio della professione forense", ha spiegato Alessandro Moscatelli, vicepresidente del Club Lions tranese.

"Il valore aggiunto del premio è far conoscere Giustina Rocca che si staglia come uno degli elementi che la dicono lunga sulle ragioni per cui la Puglia è una terra così forte, così importante, così accogliente", ha sottolineato Aldo Patruno, direttore del dipartimento Turismo, economia della cultura, valorizzazione del territorio della Regione Puglia. Per il sindaco di Trani, Amedeo Bottaro il premio "rende un doveroso omaggio alla nostra illustre giurista e ci consente di ricordare il blasone e la tradizione di una città che annovera una storia millenaria di primati, sia in campo amministrativo che in quello giuridico". La scadenza per partecipare al bando è fissata per il prossimo 31 marzo.



