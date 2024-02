Evasione fiscale da 33 milioni, sequestri a odontoiatri Bari

Diversi odontoiatri avrebbero messo in piedi uno 'strutturato meccanismo' di evasione fiscale sottraendo ricavi per circa 33 milioni di euro.

È quanto scoperto dai finanzieri del comando provinciale di Bari al termine di una inchiesta, coordinata dalla procura del capoluogo pugliese, che ha portato oggi al sequestro di beni per 5 milioni di euro. Le indagini hanno portato a svelare una maxi evasione per una base imponibile sottratta a tassazione, ai fini delle imposte dirette.



