Dalla Puglia al Senegal, un'azienda sostiene giovani calciatori

La maglia azzurra come il mare che spesso è teatro di sofferenze, ma anche custode di sogni come quelli dei ragazzi della società calcistica Olympique di Medina, in Senegal, a cui l'azienda Mare Gioioso di Monopoli ha regalato 70 kit da calcio: magliette, pantaloncini e calzettoni per aiutare i ragazzi del vivaio a inseguire il sogno di affermarsi nel mondo del pallone.

"Per me e l'azienda Mare Gioioso che rappresento - spiega l'amministratore Sebastiano Gioioso - vi è un rapporto particolare con il Senegal che va al di là delle logiche commerciali. Quando mi è stato richiesto di dare un contributo alla locale societa calcistica non ci ho pensato due volte anche perché mi sembra doveroso nei confronti di un popolo che stimo tanto".

L'azienda pugliese ha voluto riconoscere l'impegno di coloro i quali, tra le mille difficoltà, riescono a Dakar a dare una speranza a questi giovanissimi che hanno meno possibilità rispetto ai coetanei europei, ma sono animati da un grande spirito di sacrificio. Al centro delle loro maglie da qualche giorno c'è il marchio dell'azienda pugliese che opera nel settore ittico. Non una forma di pubblicità ma la volontà di essere al fianco di queste giovani promesse. "La società Olympique di Medina - sostiene Gioioso - rappresenta una importante possibilità per tanti ragazzi del paese di potersi confrontare, in questo caso, col mondo del calcio. E' una società sana con un vivaio florido che vanta squadre under 15 e under 17". Per noi questo dono "ha un significato di alto valore morale, che prescinde - conclude Gioioso - dalle logiche commerciali che settimanalmente ci consentono di importare pesce fresco e congelato proprio dal Senegal".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA