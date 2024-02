Sondaggio Forza Italia, 51,7% baresi boccia servizi Comune

Il 51,7% dei baresi ritiene insufficienti i servizi offerti dal Comune, il 36,9% li considera medi e l'8,7% pensa siano buoni. Sono alcuni dati contenuti nel 'Questionario Bari 2024', realizzato da Forza Italia e distribuito in 1.400 copie nei mercati rionali dei quartieri Libertà, Carbonara, San Paolo, Santo Spirito e San Pasquale del capoluogo pugliese per chiedere un giudizio sull'operato dell'amministrazione. Sono oltre 13mila le valutazioni arrivate su sicurezza, pulizia e raccolta rifiuti, servizi amministrativi comunali, trasporto pubblico, tasse comunali, strade e viabilità, verde pubblico, impianti sportivi e offerta culturale. Dal sondaggio emerge che il 66% del campione ritiene scarsa la sicurezza (il 28,3% la ritiene media e il 5,7% buona), il 59,6% considera scarsa la pulizia (il 32,9% la ritiene media e il 7,5% buona), il 48,8% considera medio il trasporto pubblico (il 40% lo considera scarso e l'11,2% buono) e il 62,7% considera scarse strade e viabilità (il 29% le considera medie e l'8,3% buone). Fra gli altri indicatori, il verde è considerato scarso dal 48,6% (medio dal 41,3% e buono dal 10,1%), gli impianti sportivi sono medi per il 45,8 (scarsi per il 43,9% e buoni per il 10,3%), l'offerta culturale è media per il 45,3% (scarsa per il 44% e buona per il 10,7%). Quanto alle tasse comunali la situazione è scarsa per il 62,2% (media per il 33,3% e buona per il 4,5%), mentre sul fronte servizi amministrativi comunali, sono medi per il 48,1% (scarsi per il 44,5% e buoni per il 7,4%). Dal sondaggio emerge che, in tutta la città, la preoccupazione maggiore riguarda la sicurezza, seguita da viabilità, tasse comunali e pulizia.



