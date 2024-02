Inseguimento su statale dopo rapina di auto,arrestato 28enne

Un 28enne di Cerignola (Foggia) è stato arrestato giovedì sera dalla polizia perché ritenuto responsabile della rapina di un'auto, avvenuta quella sera a Bari. L'uomo, poco dopo le 19, avrebbe infatti puntato una pistola contro una donna che stava entrando nella sua macchina, parcheggiata su viale Giovanni XXIII, pretendendo le chiavi e soldi. Al rifiuto, avrebbe afferrato e scaraventato la vittima sull'asfalto, per poi mettersi alla guida. A quel punto, un complice si sarebbe seduto in auto sul sedile posteriore.

Dopo la segnalazione al 113 due pattuglie della polizia si sono subito messe all'inseguimento dell'auto rubata sulla statale 16, in direzione nord. Dopo aver percorso un tratto di strada ad alta velocità, il 28enne è stato costretto a fermarsi perché una terza pattuglia, all'altezza dell'uscita di Santo Spirito, aveva rallentato il traffico.

I due hanno quindi abbandonato la vettura per fuggire a piedi e, a quel punto, i poliziotti sono riusciti a bloccare il 28enne, arrestato e portato in carcere per rapina, resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate. Sono in corso accertamenti per identificare il complice.



