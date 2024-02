Trattori in marcia nel Foggiano, 'è l'ultima protesta pacifica'

(v. 'Nel Foggiano 500 trattori in corteo...' delle 10:20) "Ci sono circa una decina di chilometri di coda di trattori" sulla statale 16 nel Foggiano, "ma nessun disagio per gli automobilisti che transitano tranquillamente con l'ausilio delle forze dell'ordine. Noi non vogliamo arrecare alcun danno alla popolazione, ma vogliamo mandare un messaggio ben preciso a governo ed unione europea.

Questa è l'ultima manifestazione pacifica perchè ci stanno trascurando e abbiamo necessità di risposte celeri e certe". Lo afferma Vincenzo Liuzzi, uno degli agricoltori in marcia con i trattori da questa mattina in provincia di Foggia dove, in due distinti cortei che poi si uniranno, partecipano circa 650 mezzi, secondo quanto riferito dagli stessi agricoltori. I trattori stanno percorrendo la statale 16 in direzione nord verso Marina di Chieuti dove si terrà un incontro con la cittadinanza. A Marina di Chieuti - assicura Liuzzi - ci saranno anche i sindaci dei comuni dell'area di San Severo e alto tavoliere.



