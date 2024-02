'Lavoratrice aggredita nel Cara di Bari, intervenga prefettura'

Una donna addetta alle pulizie sarebbe sata aggredita lo scorso 14 febbraio all'interno del Centro accoglienza richiedenti asilo di Bari da un ospite della struttura. Lo comunicano Filcams Cgil e Cgil Bari. La vittima dell'aggressione ha sporto denuncia.

Il segretario generale della Filcams Cgil Bari, Antonio Ventrelli, riferisce che il sindacato ha "chiesto un incontro urgente alla prefettura per discutere delle gravi problematiche relative alla sicurezza sul lavoro più volte denunciate con forza dal sindacato nei mesi scorsi".

A queste criticità si sommano "le precarie condizioni igienico-sanitarie del sito - prosegue Ventrelli - e la intollerabile situazione lavorativa in cui gli addetti alle pulizie stanno operando a causa del numero considerevole degli ospiti (più di 1.300 a fronte di una capienza di 640)". Da parte sua, il segretario generale della Cgil Bari, Domenico Ficco, chiede "alla prefettura di Bari interventi fattivi ed efficaci, non più rinviabili considerata la grave situazione in cui versa il Cara, e che avevamo denunciato sin dal cambio di appalto dello scorso primo gennaio, affinché vengano garantite condizioni di lavoro dignitose e adeguate condizioni di sicurezza nel pieno rispetto delle norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA