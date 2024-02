Sequestrati beni per 2,5 milioni a boss della mafia foggiana

La direzione investigativa antimafia sta eseguendo un sequestro di beni per un valore complessivo stimato in 2,5 milioni di euro nei confronti di un esponente di spicco della mafia foggiana chiamata società, attualmente detenuto in regime speciale (41 bis). Il sequestro riguarda 4 imprese operanti nella città e in provincia di Foggia, nei settori del commercio all'ingrosso di generi vari, nel commercio al dettaglio di articoli per la casa e per la ristorazione e nella gestione di bar, nonché beni mobili e immobili, autoveicoli, macchine operatrici e numerosi rapporti finanziari e polizze assicurative.



