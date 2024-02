Polibus, laboratori itineranti per scoprire nuovi talenti

Uno speciale bus di due piani, con 73 posti, attrezzato con sette laboratori mobili steam e spazi di incontro mirati. E' il Polibus del Politecnico di Bari che, da domani, comincerà un tour di nove giorni lungo 700 chilometri, attraverso Puglia e Basilicata, per far vivere a circa 2.500 studenti di 23 istituti scolastici superiori un'esperienza immersiva nelle materie tecnico scientifiche. L'obiettivo, spiega il Poliba in una nota, è "attivare scelte consapevoli legate al proprio futuro e al proprio percorso di studi". A bordo del mezzo Italbus (società del gruppo Italo) ogni studente avrà la possibilità di misurare le proprie attitudini verso le materie steam. L'iniziativa, partita lo scorso anno con la prima edizione, è organizzata dal Politecnico barese con ScuolAttiva onlus e Itabus. Si parte domani alle 10 con la presentazione al Campus universitario e il taglio del nastro, subito dopo partiranno le prime visite esperienziali a bordo del bus, che nei giorni successivi farà tappa a Matera (17 febbraio), Policoro (19 febbraio), Montalbano Jonico (20 febbraio), Laterza (21 febbraio), Taranto (21 febbraio), Brindisi (22 febbraio), Fasano (23 febbraio), Monopoli (23 febbraio), Ostuni (24 febbraio), Foggia (26 febbraio) e Cerignola (26 febbraio). " Il nostro primo dovere - spiega il rettore Francesco Cupertino - è aiutare i giovani a fare scelte consapevoli per il futuro, perché possano emergere i talenti di cui la società ha bisogno per governare i grandi cambiamenti in atto".



