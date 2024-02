Bari, il teatro Margherita e mercato del pesce passano al Comune

Il teatro Margherita e l'ex mercato del pesce di Bari diventano proprietà del Comune che ne acquisisce la proprietà dallo Stato senza oneri, impegnandosi però in una serie di progetti per la valorizzazione degli spazi, destinati a comporre il Polo delle arti e la cultura contemporanea del capoluogo pugliese insieme con lo spazio Murat. Gli accordi, che sanciscono il passaggio di proprietà, sono stati siglati questa mattina dal sindaco Antonio Decaro, dalla segretaria regionale Mic Puglia Maria Piccarreta e dal direttore regionale Puglia dell'Agenzia del demanio, Antonio Ottavio Ficchì.

Per quanto riguarda il Margherita, entro i prossimi mesi termineranno gli ultimi lavori di restauro ai piani superiori.

Il teatro, già utilizzato come contenitore culturale, potrà così ospitare nuove mostre, anche permanenti. Quanto al mercato del pesce, la parte inferiore, già completata e inaugurata, ospiterà un mercato a chilometro zero di prodotti del territorio. Lo spazio sarà affidato attraverso una gara ah hoc. La parte superiore ospiterà invece mostre che saranno finanziate anche grazie ai proventi del mercato. Quanto alla terrazza, sarà sede di eventi culturali.

"Anni fa avremmo dovuto pagare per questo passaggio - ha detto Decaro -. La norma sulla valorizzazione ci permette invece il passaggio senza oneri". "Il Comune - ha chiarito Ficchi - si impegna ad attuare il programma di valorizzazione che è alla base delle due operazioni. Non vengono meno le prerogative di tutela dell'immobile, che dovranno essere rispettate nelle attività visto che si tratta di beni vincolati. "L'obiettivo - ha concluso - è valorizzare di edifici pubblici da tempo dismessi che vengono messi a disposizione della città, come avverrà anche per l'ospedale Bonomi, la caserma Magrone e il Parco della giustizia".



