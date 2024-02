ANSA/ Stallo commissioni Puglia, altra fumata nera per rinnovo

La presidente del Consiglio pugliese, Loredana Capone, richiama la maggioranza "alla responsabilità", il centrodestra alza la voce e protesta. Altra fumata nera per il rinnovo delle sei commissioni consiliari: due settimane dopo il primo tentativo andato a vuoto, anche oggi la maggioranza di centrosinistra ha fatto mancare il numero legale, quindi non è stato possibile procedere con la nomina dei nuovi presidenti e componenti.

Lo stallo va avanti dall'estate scorsa, a giugno infatti sono scadute le commissioni e, come da statuto, andrebbero rinnovate.

Ma nel centrosinistra non si è ancora raggiunta una intesa. Il nodo resta, in particolare, quello della prima commissione Bilancio, ad appannaggio oggi di Fabiano Amati di Azione, gruppo che non viene considerato in maggioranza dal resto del centrosinistra. Quindi, Pd, civiche e M5s chiedono che la presidenza venga assegnata ad un altro consigliere, mentre il governatore Michele Emiliano spinge per la conferma di Amati per sancire definitivamente un'alleanza con Azione. I lavori nelle commissioni sono bloccati da 15 giorni. "È evidente - commenta Capone - che la situazione che si è venuta a creare per le sei commissioni non ancora rinnovate è il frutto di una questione squisitamente politica che rientra nella dialettica interna alla maggioranza. Mi auguro che al più presto si trovi un'intesa". Ma assicura: "Non c'è alcun blocco del Consiglio". "In ogni caso - conclude - per l'importanza riconosciuta ai nostri organismi istituzionali chiedo a tutti massima responsabilità". Il centrodestra ha convocato stamattina una conferenza stampa per denunciare la situazione di stallo: "Chiediamo con forza che le commissioni consiliari siano convocate ad oltranza tutti i giorni della prossima settimana dalla presidente Loredana Capone. Questa situazione penalizza i cittadini insieme alle attività del Consiglio regionale da ormai mesi".



