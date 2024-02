Presidio pro Palestina davanti alla sede Rai di Bari

Flash mob questo questo pomeriggio davanti alla sede Rai di Bari, in via Dalmazia, di oltre un centinaio di attivisti pro Palestina per una contestazione "contro l'atteggiamento di censura della Rai - hanno dichiarato i promotori - sul genocidio in corso a Gaza" e sugli episodi legati alle dichiarazioni di Ghali al festival di Sanremo e al comunicato fatto leggere a Mara Venier durante Domenica In.

I manifestanti, che hanno srotolato una enorme bandiera della Palestina e bloccato la strada, difendono "la libertà d'espressione" e scandiscono slogan per la Palestina libera contestando l'informazione della tv di Stato. Gli attivisti si sono rivolti anche ai giornalisti della Rai chiedendo loro di scendere per strada e unirsi alla protesta, in tal modo dissociandosi da un comportamento che giudicano "fascista". La zona è presidiata dalla polizia e dai carabinieri. I manifestanti, con urla strazianti, hanno voluto porre in evidenza il dramma della popolazione civile coinvolta nel conflitto.



