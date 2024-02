Ferita con martello per aver rifiutato avances, fermato 78enne

È stato sottoposto a fermo l'uomo di 78 anni che questa mattina avrebbe aggredito, colpendola anche con un martello, una donna di 41 anni in un'abitazione di Grumo Appula, nel Barese.

Secondo quanto emerso finora la 41enne avrebbe riferito agli investigatori di essere stata colpita con un martello dopo il suo rifiuto ad un approccio intimo. Soccorsa dal 118, la vittima si trova in ospedale a Bari e non sarebbe in pericolo di vita.

Il martello è stato recuperato e sequestrato dai carabinieri che indagano, coordinati dalla Procura di Bari. Sul posto sono intervenuti i militari della Sezione investigazioni scientifiche che hanno svolto rilievi per ricostruire l'accaduto.



