Donna ferita alla testa nel Barese, bloccato un 70enne

Una donna di 41 anni è stata aggredita questa mattina in un appartamento di Grumo Appula, nel Barese, da un uomo di circa 70 anni che è stato bloccato dai carabinieri.

La vittima, soccorsa dal personale del 118 per alcune ferite alla testa, è stata condotta in codice giallo all'ospedale San Paolo di Bari: non sarebbe in pericolo di vita. Non si esclude che l'aggressione sia stata successiva a un approccio sessuale da parte dell'uomo che, al rifiuto della 41enne, avrebbe reagito con violenza.

Il pensionato potrebbe rispondere di lesioni aggravate.

Indagini sono in corso da parte dei carabinieri del nucleo radiomobile della compagnia di Modugno coordinati dalla Procura di Bari.



