Protesta trattori, corteo in marcia da Brindisi verso Bari

Sono circa 70 i trattori in marcia, partiti questa mattina dal presidio permanente di Brindisi, e diretti a Bari, dove ci sarà un raduno con gli altri agricoltori, nell'ambito della mobilitazione nazionale ed europea contro le politiche comunitarie nel settore.

Così come comunicato dalla Prefettura di Brindisi durante il corteo ci potranno essere rallentamenti "sulla strada statale 379 e 16" con i trattori che marceranno " sul lato destro della carreggiata". Rallentamenti previsti anche dopo le ore 13 in direzione Brindisi al rientro dei mezzi agricoli nella provincia messapica.



