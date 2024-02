Protesta trattori, corteo con 70 mezzi nel Tarantino

Circa settantina di trattori questa mattina hanno attraversato in corteo la statale Appia all'altezza di Massafra (Taranto) nell'ambito della protesta nazionale contro le politiche comunitarie e per evidenziare le problematiche del settore. Già da ieri era in corso un presidio a ridosso della statale. Oggi la circolazione è stata fortemente rallentata durante il passaggio dei mezzi agricoli.

I manifestanti intendono richiamare l'attenzione su costi di produzione definiti insostenibili a fronte di basse remunerazioni. "Fin quando avremo la forze - ha dichiarato un agricoltore - continueremo. Noi la campagna la amiamo, è la nostra vita".



