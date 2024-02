Notificato a Misseri un avviso orale, monito a comportarsi bene

La polizia ha notificato a Michele Misseri un avviso orale emesso dal questore di Taranto: si tratta di un monito a tenere un comportamento conforme alla legge, rivolto al 69enne che domenica scorsa ha lasciato il carcere di Lecce dopo aver scontato 7 anni di reclusione per la soppressione del corpo della nipote 15enne Sarah Scazzi. Misseri è uscito con circa un anno di anticipo per buona condotta e effetto della norma 'svuotacarceri'.

Il provvedimento gli è stato notificato dalla polizia di Manduria nella sua abitazione in via Deledda ad Avetrana, dove oggi è Misseri è tornato per la prima volta dopo la sua scarcerazione. Negli ultimi due giorni il 69enne ha continuato a dire, in alcune interviste, di essere stato lui ad aver ucciso Sarah, e che sua moglie Cosima e sua figlia Sabrina, condannate all'ergastolo per l'omicidio della 15enne, sono in realtà innocenti.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA