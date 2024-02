Fiamme sul balcone di una casa a Barletta, nessun ferito

Un incendio è divampato questa mattina sul balcone di un appartamento al terzo piano di un palazzo che si trova in via Ricci, alla periferia di Barletta.

Nessuno è rimasto ferito né intossicato. Sulla natura delle fiamme, che hanno danneggiato alcuni elettrodomestici e annerito le pareti, sono in corso accertamenti ma non si esclude che a scatenarle sia stato un corto circuito.

Il rogo è stato spento da una squadra del comando provinciale dei vigili del fuoco di Barletta che ha messo in sicurezza l'area.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA