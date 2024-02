Imparare a fare le orecchiette per allenare la mente

Allenare la memoria impastando acqua e semola rimacinata di grano di duro. Solleticare ricordi sbiaditi sporcandosi le mani di farina facendo le orecchiette. È quanto successo ai pazienti del centro diurno per disturbi cognitivi "Villa Anita" di Terlizzi, in provincia di Bari che per una mattinata, guidati da Arianna Campanella, lady chef Divella hanno preparato la tipica pasta pugliese.

Sorrisi e orecchiette hanno così permesso agli over 60 che frequentano il centro di fare terapia perché "il laboratorio di cucina - spiega la psicologa Ilaria Lorusso - può essere ritenuto una palestra per la mente, è un'attività che stimola la socialità, lo stare insieme ed è per questo che ha di per sé un grande effetto terapeutico".

"Siamo felici di aver trasmesso agli anziani belle emozioni, finalizzate alla loro riabilitazione", dichiara Domenico Divella, consigliere di amministrazione Divella e ideatore dei laboratori didattici che apre "ad altre strutture che vorranno vivere con noi questa emozionante esperienza".



