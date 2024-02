Cade da carrozzina e muore a 13anni, indagato l'accompagnatore

E' stato iscritto nel registro degli indagati per omicidio colposo l'operatore sociosanitario 29enne delegato ad accompagnare a scuola Angelo, lo studente 13enne con la distrofia muscolare morto domenica scorsa in ospedale dopo cinque giorni di ricovero. Lo studente il 6 febbraio scorso era caduto dalla sua carrozzina all'uscita di scuola a Giurdignano, in provincia di Lecce. Era stato portato in ospedale dai genitori per accertamenti e le sue condizioni si erano aggravate fino al decesso, nella rianimazione dell'ospedale Vito Fazzi, per complicazioni neurologiche legate ad alcune fratture alle tibie. Titolare dell'inchiesta è il pm Alberto Santacatterina il quale ha disposto l'autopsia che è stata programmata per domani mattina.



