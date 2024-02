Le coppie potranno celebrare l'amore nelle Grotte di Castellana

Nelle Grotte di Castellana la 'giornata degli innamorati' durerà sette giorni. Le coppie potranno scegliere tra un rito per suggellare l'amore e una serata arricchita dai versi di Dante Alighieri. Il rito si svolgerà tutti i giorni, da lunedì 12 a domenica 18 febbraio, alle ore 20. Lo spettacolo sui versi di Dante andrà in scena esclusivamente mercoledì 14 febbraio, alle 21.30.

A suggellare il rapporto di coppia sarà un "rito d'amore" che comprende lo scambio delle promesse, una pergamena per fissare il ricordo e un registro da firmare a futura memoria nel caso si voglia, tra qualche decennio, tornare a vedere i luoghi che per primi videro sbocciare una grande storia d'amore.

Il tour inizierà con la discesa nella Grave da dove le coppie saranno guidate nel luogo della celebrazione finale. Un percorso indimenticabile fatto anche di lanterne e di musica in semioscurità perché ci si muoverà con il solo ausilio delle torce in dotazione. Le coppie, che procederanno insieme, si staccheranno dal gruppo solo nella Caverna della Fonte dove il celebrante effettuerà il rito d'amore, consegnerà loro una pergamena completa di un sigillo d'amore di calcite. Le coppie potranno scattare una foto in grotta per ricordare il momento.

Dopo il rito, brindisi finale nella caverna della Grave.



