Giornata malato, da oggi peregrinatio ospedaliera reliquie S.Pio

In occasione della XXXII Giornata mondiale del malato, il Servizio diocesano per la pastorale della salute di Bari-Bitonto annuncia la Peregrinatio ospedaliera delle reliquie di San Pio da Pietrelcina che comincerà oggi per concludersi sabato prossimo con soste e celebrazioni in vari ospedali nella diocesi di Bari-Bitonto.

Questo il programma: oggi, sabato 10 febbraio, ore 19.30: arrivo della reliquia a Santa Fara.

Domenica 11 febbraio, ore 18.30: celebrazione diocesana della XXXII Giornata mondiale del malato.

Lunedì 12 febbraio, ore 9.30: trasferimento della reliquia nell' ospedale Giovanni Paolo II di Bari; ore 12.00: trasferimento nell'ospedale consorziale Policlinico di Bari; ore 18.30: celebrazione eucaristica.

Martedì 13 febbraio, ore 10.00: trasferimento della reliquia nell'ospedale San Paolo di Bari; ore 18.30: celebrazione eucaristica.

Mercoledì 14 febbraio, ore 10.00: trasferimento della reliquia nell'ospedale Di Venere di Bari-Carbonara; ore 18.30: celebrazione eucaristica.

Giovedì 15 febbraio, ore 10.00: trasferimento della reliquia nell'ospedale pediatrico Giovanni XXIII di Bari; ore 18.30: celebrazione eucaristica.

Venerdì 16 febbraio, ore 10.00: trasferimento della reliquia nell'Hospice A. Marena di Bitonto; ore 12.00: trasferimento nel santuario dei Ss. Medici di Bitonto; ore 18.30: celebrazione eucaristica. Alle 20.00: rappresentazione del musical Padre Pio, il crocifisso a cura dell'Associazione AiMA di Bitonto nella cappella San Raffaele arcangelo - Ospedale San Paolo di Bari.

Sabato 17 febbraio, ore 17.30: convegno su La spiritualità di San Pio e la Pastorale della Salute oggi nell'Istituto Santa Fara di Bari.



