Regione Puglia, 'la Vespa sia patrimonio culturale italiano'

La Puglia si aggiunge a Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Umbria nel chiedere il riconoscimento della Vespa Piaggio del Novecento come patrimonio culturale italiano. In Consiglio regionale è stata presentata la mozione denominata 'La Vespa Piaggio del '900 patrimonio culturale italiano', la cui prima firmataria è la consigliera Lucia Parchitelli (Pd). L'iniziativa è stata presentata a Bari alla presenza, fra gli altri, di Parchitelli, del capogruppo Pd in Consiglio regionale Filippo Caracciolo, della consigliera con delega alla Cultura, Grazia Di Bari, e di Roberto Donati, responsabile allo sviluppo della crescita culturale e storica del Vespa club Italia.

"I firmatari di queste mozioni, nelle sei regioni coinvolte, sono di diverso colore politico - ha detto Parchitelli - ma hanno un fine unico, che è quello di avviare il riconoscimento, tramite il governo nazionale, della Vespa del Novecento come patrimonio culturale italiano". Un oggetto che, ha proseguito, "non è visto solo come un mezzo di trasporto, ma rappresenta l'icona dello stile italiano nel mondo. La Vespa rappresenta l'Italia e il Made in Italy, per questo la Puglia chiede questo riconoscimento".

Di Bari accoglie "l'istanza perché la Vespa rappresenta l'italianità, l'ingegno e ci distingue dagli altri Paesi". La consigliera ha sottolineato che "la Puglia è impegnata nella tutela del patrimonio, anche immateriale. A breve arriverà la legge che tutela le feste patronali. Non potevamo, quindi, che condividere l'impegno con le altre Regioni".



