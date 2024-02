Sono oltre 100 i trattori che questa mattina hanno attraversato la strada statale 613 Brindisi-Lecce nell'ambito della mobilitazione nazionale degli agricoltori. Una delegazione raggiungerà via Spalato a Brindisi dove potrebbero incontrare alcuni sindaci della provincia. Gli agricoltori contestano le politiche europee ritenendole dannose per il settore.

Presìdi sono in corso anche nell'alto Salento dove si protesta anche per l'emergenza Xylella.



