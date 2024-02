Torna a Polignano a Mare campionato di tuffi da grandi altezze

La Red Bull Cliff Diving World Series, il campionato internazionale di tuffi da grandi altezze più importante e prestigioso al mondo, farà nuovamente ritorno a Polignano a Mare il 29-30 giugno 2024. E' stato annunciato in occasione della Borsa Internazionale del Turismo (BIT), giunta alla sua quindicesima edizione, la Red Bull Cliff Diving World Series vede atleti, uomini e donne, lanciarsi rispettivamente da piattaforme poste a 27 e 21 metri. Il loro è un vero e proprio "volo in caduta libera", durante il quale compiono volteggi ed acrobazie mozzafiato raggiungendo gli 85 km/h di velocità nei soli 3 secondi di caduta libera verso l'acqua.

Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia, ha dichiarato: "La quindicesima edizione del Red Bull Cliff Diving, manifestazione che si consolida per l'undicesima volta a Polignano a Mare, sarà un'emozionante festa di sport e adrenalina, incorniciata dalla bellezza naturale della nostra splendida regione, che continua ad attrarre turisti da tutto il mondo. Con la partecipazione dei migliori tuffatori italiani e internazionali, questo evento unico contribuisce a promuovere la Puglia come destinazione turistica di primo piano, offrendo un'esperienza straordinaria a residenti e visitatori".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA