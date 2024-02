Incendio in palazzina nel Tarantino, salvate tre persone

Tre persone che si trovavano all'interno di una palazzina di Grottaglie (Taranto), in cui era divampato un incendio, sono state tratte in salvo dalla Polizia.

Dopo aver messo in sicurezza gli altri residenti dello stabile che nel frattempo erano scesi per strada, i poliziotti hanno raggiunto l'appartamento al quarto piano in cui era stato segnalato il rogo, al cui interno erano presenti due persone che chiedevano aiuto. Nonostante le difficoltà dovute al denso fumo e alle fiamme che dalla veranda si erano propagate in altre stanze, gli agenti sono riusciti con mezzi di fortuna a contenere l'incendio in attesa dell'arrivo dei vigili del fuoco e a portare in salvo i due inquilini, uno dei quali, con sintomi di intossicazione, è stato poi assistito dai sanitari del 118.

Nel corso dell'intervento i poliziotti sono venuti anche a conoscenza che un'anziana che abita al settimo piano dello stabile non rispondeva al citofono. Hanno quindi raggiunto l'appartamento e prestato soccorso alla donna che era in buone condizioni fisiche e aveva avuto l'accortezza di uscire sul balcone.

Sul posto sono intervenuti diversi mezzi dei vigili del fuoco per le operazioni di spegnimento dell'incendio (sulla cui origine sono in corso accertamenti) e messa in sicurezza dell'edificio.



