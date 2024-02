Badante tenta di uccidere anziana e ingerisce acido a Foggia

Una badante ha tentato di uccidere per strangolamento l'anziana ultranovantenne che assisteva e, pensando di averla assassinata, ha tentato il suicidio. Le due donne sono ora ricoverate in gravi condizioni in ospedale. E' accaduto in un appartamento in via De Amicis, a Foggia.

Stando ad una prima ricostruzione la badante, oltre ad aver tentato lo strangolamento, ha anche colpito l'anziana alla testa. Credendo di averla uccisa, ha ingerito acido muriatico o candeggina, tentando il suicidio. Sono stati i vicini di casa, allarmati dai rumori provenienti dall'appartamento, ad allertare i soccorritori. Sul posto è giunta la polizia che ha avviato le indagini.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA