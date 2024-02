Rogo in una palazzina nel Leccese, 12 persone in salvo

Un incendio è divampato la notte scorsa in un edificio a tre piani nel Comune di Monteroni (Lecce), in via Archita da Taranto, nella zona 167.

Dodici le persone messe in salvo, non si registrano feriti. Le fiamme, originate probabilmente da un corto circuito a una stufa elettrica, si sono sviluppate in particolare al piano rialzato dell'immobile. All'arrivo delle squadre dei vigili del fuoco i due occupanti dell'abitazione coinvolta, un uomo di 33 anni e la sorella di 41, erano già riusciti in maniera autonoma ad uscire dall'edificio. A causa dell'effetto camino, fenomeno che comporta la salita verso l'alto dei fumi generati dalla combustione, i dieci occupanti degli altri cinque appartamenti situati ai piani superiori erano rimasti invece bloccati all'interno dello stabile, trovando rifugio sui balconi.

Soccorsi dai vigili del fuoco sono stati messi in salvo con l'aiuto di un'autoscala. Le operazioni di spegnimento e messa in sicurezza si sono protratte per oltre quattro ore. Dopo le verifiche tecniche è emerso che l'appartamento interessato dall'incendio e altri tre risultano inagibili. Sull'accaduto indagano i carabinieri.



