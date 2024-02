Tentano spaccata in profumeria a Brindisi, indaga la polizia

Tentativo di spaccata fallito questa notte a Brindisi ai danni di una profumeria, in corso Garibaldi. Alcuni malviventi hanno provato sfondare la vetrina dell'attività commerciale ma l'attivazione del sistema di allarme ha fatto desistere i ladri. Nei pressi di un marciapiede a poca distanza dalla profumeria sono state ritrovate tracce di pneumatico, e gli investigatori non escludono che possa essere stata utilizzata un'auto per sfondare la vetrina. Sul posto gli agenti della squadra mobile e della scientifica hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA