Bari, esonerato l'allenatore Marino dopo il ko a Palermo

Secondo esonero stagionale per il Bari: il club di Luigi De Laurentiis, dopo aver allontanato il tecnico Michele Mignani in avvio di stagione, oggi ha licenziato Pasquale Marino. Decisiva è stata la debacle di venerdì sera a Palermo, seconda battuta d'arresto consecutiva accompagnata da prestazioni molto modeste.

Il ds Ciro Polito sta da due giorni sondando varie piste per individuare il nuovo allenatore: nella rosa ci sono l'ex campione azzurro Fabio Cannavaro, Pierpaolo Bisoli e Moreno Longo.

In un comunicato il Bari informa di aver sollevato Pasquale Marino dall'incarico di allenatore responsabile della Prima squadra e ringrazia "il tecnico siciliano per l'impegno e la serietà dimostrati alla guida dei biancorossi e augura le migliori fortune, professionali e non".



