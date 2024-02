Incendio in villa estiva sul litorale Brindisino, ipotesi dolo

Un incendio di sospetta natura dolosa si è verificato questo pomeriggio all'interno di una villetta a Cala di Rosa Marina, sul litorale di Ostuni (Brindisi). Sul posto i vigili del fuoco che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza l'area. L'immobile è di proprietà di un ex amministratore di Ostuni, Rocco Colucci, che in passato è stato membro del consorzio di Cala di Rosa Marina. Nel maggio del 2019 la stessa villetta subì un altro incendio. Quello che si è verificato oggi, intanto, è il secondo incendio in meno di una settimana all'interno dello stesso villaggio, tra i più frequentanti del nord Brindisino. Le indagini sono condotte dalla Polizia.



