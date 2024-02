Colpi di pistola contro abitazione a Bari, arrestato 19enne

Un 19enne con precedenti penali è stato arrestato a Bari da agenti della Squadra mobile perché accusato di aver sparato colpi di pistola, il 27 gennaio scorso, contro un'abitazone del rione Libertà di Bari, in via Indipendenza. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, grazie anche all'analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza della zona, il 19enne, assieme a un 20enne, mentre passeggiava alle quattro del mattino, avrebbe tirato fuori dalla giacca una pistola e premuto il grilletto. I proiettili "solo per un puro caso" non hanno centrato gli inquilini, una donna di 75 anni e suoi figlio con disabilità che vivono in un appartamento. È stata la pensionata a dare l'allarme e il via a indagini e rilievi che hanno consentito di recuperare quattro bossoli di grosso calibro all'esterno dell'appartamento e tre ogive all'interno.

Individuato il 19enne, i poliziotti hanno proceduto con la perquisizione della sua abitazione dove sono stati trovati e sequestrati hashish, marijuana, cocaina ed eroina. Il gip del Tribunale di Bari ha disposto l'arresto del 19enne per l'esplosione dei colpi d'arma da fuoco e il porto e la detenzione della pistola, anche se l'arma non è stata trovata.





