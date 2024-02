Auto si ribalta nel Barese, morta una 21enne

Una ragazza di 21 anni è morta questa mattina intorno alle cinque, in un incidente stradale avvenuto alle porte di Altamura, nel Barese, sulla strada che porta a Matera. La vittima era a bordo di un'auto con altri due coetanei quando il mezzo è uscito di strada e si è ribaltato: la 21enne è morta sul colpo. Le altre due persone coinvolte nell'incidente, tra cui il conducente, sono rimaste ferite ma non in modo grave: soccorse dal 118 sono state trasportate in ospedale ma non sarebbero in pericolo di vita. Sull'accaduto indagano i carabinieri che stanno vagliando diverse ipotesi sulle cause del sinistro, non si esclude un colpo di sonno di chi era alla guida dell'auto.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA